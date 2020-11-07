Пятов: Ми ще у щось віримо, раз не наважуємося продати будинок в Донецьку
09:18 - Читать на русском
Голкіпер Шахтаря та збірної України Андрій Пятов розповів про власне житло на окупованій території.
"Будинок у Донецьку поки стоїть. Чи не було думки продати його? Думки були.
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Але ми ще у щось віримо, раз не наважуємося продати. Звичайно, малоймовірно, але хотілося б, щоб до чогось вже прийшли. Я бажаю, аби Донецьк розцвів з новою силою в Україні", – сказав Пятов в інтерв'ю шоу "Слава+" на Youtube-каналі Люкс ФМ.
Нагадаємо, Андрій Пятов майже всю свою кар'єру проводить у Шахтарі, за який виступає з 2007 року. Також він зіграв 95 матчів у футболці збірної України.
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