"Будинок у Донецьку поки стоїть. Чи не було думки продати його? Думки були.

Динамо – Шахтар: Пятов не бачить сенсу щось доводити Луческу

Але ми ще у щось віримо, раз не наважуємося продати. Звичайно, малоймовірно, але хотілося б, щоб до чогось вже прийшли. Я бажаю, аби Донецьк розцвів з новою силою в Україні", – сказав Пятов в інтерв'ю шоу "Слава+" на Youtube-каналі Люкс ФМ.

Нагадаємо, Андрій Пятов майже всю свою кар'єру проводить у Шахтарі, за який виступає з 2007 року. Також він зіграв 95 матчів у футболці збірної України.

Шахтар і 0:6: нокаут у Лізі чемпіонів має свої причини