Пятов: Ми готувалися до такої гри Португалії

Голкіпер збірної України Андрій Пятов прокоментував нічию у матчі проти Португалії.

"Чи рахував скільки здійснив сейвів? Ні, не рахував. Для мене головне, щоб команда не програла. Перша гра і відразу проти такого суперника, приємно, що не програли. Сподіваюся, це додасть нам впевненості.

Португалія – Україна – 0:0 – відеоогляд матчу

Почали непогано перші 15 хвилин, а потім почалися помилки, почали менше володіти м'ячем. Звичайно, тиснув результат, боялися помилитися. Думаю, з часом наберемося впевненості.

Ми і готувалися до такої гри від Португалії. Вони в основному робили передачі з флангу, але добре грав захист. Нам Андрій Миколайович в перерві сказав, що потрібно продовжувати в тому ж дусі і чекати свого шансу. У нас було два моменти хороших.

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Наступний матч з Люксембургом? Повірте, нелегко буде. Грали з ними, вони доставили нам дуже багато проблем. Остання Ліга націй показала, що команда вміє грати в футбол", – сказав Пятов після матчу.

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