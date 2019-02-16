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Пятов: Кожен мріє про народження сина, я нарешті цього дочекався

21:23 91 Читать на русском
Пятов: Кожен мріє про народження сина, я нарешті цього дочекався
Андрій Пятов / Фото: ФК Шахтар

Голкіпер донецького Шахтаря Андрій Пятов поділився емоціями після народження сина.

"Після гри з Айнтрахтом встигли з дружиною заїхати додому, а потім поїхали в лікарню. Я вже, як досвідчений батько, був присутній на пологах, все було чудово, спасибі всім за привітання. Уже не було сил відповідати. Вчора в обід тільки заснув.

Пятов вчетверте став батьком

Кожен батько мріє про сина. Я дочекався цього моменту. У нас була цікава історія, нам сказали на першому УЗД, що буде дівчинка. На другому, коли дружина пішла без мене, сказали, що у нас хлопчик. Дружина потім обрадувала.

Звичайно, є мрія, щоб Лев став футболістом. Але подивимося, що він вибере. Те, що буде залежати від мене, я постараюся виконати", – розповів Пятов клубному Youtube-каналу.

Хлопчик Лев став четвертою дитиною Пятова. Також голкіпер з дружиною Юлею виховує трьох доньок.

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Андрій Пятов Андрій Пятов Шахтар Шахтар
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