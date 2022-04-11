Пятов і Ракицький допомогли Металісту розбити суперника з Норвегії
Харківський Металіст продовжує проводити товариські поєдинки під час зборів у Туреччині – цього разу підопічні Олександра Кучера розгромили норвезьку Ховдебігду.
Товариські матчі
Металіст – Ховдебігда – 5:0
Голи: Сарапій, ?, Цвіренко, ?, Горбунов, ?, Кайдалов, ?, Банада, ?
Пятов та Ракицький вийшли в першому таймі у складі Металіста та допомогли оформити комфортну перевагу. Спочатку Сарапій замкнув подачу зі стандарту, а Цвіренко подвоїв перевагу після індивідуальних дій Підлепенця.
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На другу половину Кучер випустив трохи інший склад – Пятов та Ракицький були замінені в перерві. Горбунов замкнув навіс Демченка, а Кайдалов та Банада довершили побиття суперника.
Нагадаємо, Металіст перебував у Туреччині, коли росіяни напали на Україну. Через це харків'яни залишились за кордоном та продовжують підтримувати форму.
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