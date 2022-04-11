Харківський Металіст продовжує проводити товариські поєдинки під час зборів у Туреччині – цього разу підопічні Олександра Кучера розгромили норвезьку Ховдебігду.

Товариські матчі

Металіст – Ховдебігда – 5:0

Голи: Сарапій, ?, Цвіренко, ?, Горбунов, ?, Кайдалов, ?, Банада, ?

Пятов та Ракицький вийшли в першому таймі у складі Металіста та допомогли оформити комфортну перевагу. Спочатку Сарапій замкнув подачу зі стандарту, а Цвіренко подвоїв перевагу після індивідуальних дій Підлепенця.

Металіст відпустив чергового легіонера в чемпіонат Аргентини

На другу половину Кучер випустив трохи інший склад – Пятов та Ракицький були замінені в перерві. Горбунов замкнув навіс Демченка, а Кайдалов та Банада довершили побиття суперника.

Нагадаємо, Металіст перебував у Туреччині, коли росіяни напали на Україну. Через це харків'яни залишились за кордоном та продовжують підтримувати форму.

Росія напала на Україну: адвокат росіян Леоненко звільнений, син Бекхема дає весільні гроші на битву з рашизмом (LIVE)