Пятов: Гвардіола сказав після матчу Ліги чемпіонів, що я найкращий

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов розповів, що саме йому сказав наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола після матчу 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (0:3).

"Чи могли б гравці Шахтаря виступати за Манчестер Сіті? Звичайно, могли б, чому ні? Будь-який гравець може. Он Зінченко довів, що можна грати і захисника. Все-таки Сіті є Сіті, але можна було з ними і краще. Забили б ми гол – вже по-іншому гра склалась. А так нам потрібно було йти вперед, а вони нас ловили на контратаках.

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Про що запитав би Гвардіолу? Я ось з ним поспілкувався трохи. Він мені сказав: "Ти добре ногами граєш, я знаю це, ми готувалися. Ти найкращий", – поділився Пятов у передачі Трендець.

Нагадаємо, Шахтар поступився Манчестер Сіті (0:3) у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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