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Пятов: Гвардіола сказав після матчу Ліги чемпіонів, що я найкращий

21:41 402 Читать на русском
Пятов: Гвардіола сказав після матчу Ліги чемпіонів, що я найкращий
Андрій Пятов / фото: ФК Шахтар

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов розповів, що саме йому сказав наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола після матчу 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (0:3).

 
Ріяд Марез 24’
Ілкай Ґюндоґан 38’
Габріел Жезус 76’
24’ Ріяд Марез
38’ Ілкай Ґюндоґан
76’ Габріел Жезус

"Чи могли б гравці Шахтаря виступати за Манчестер Сіті? Звичайно, могли б, чому ні? Будь-який гравець може. Он Зінченко довів, що можна грати і захисника. Все-таки Сіті є Сіті, але можна було з ними і краще. Забили б ми гол – вже по-іншому гра склалась. А так нам потрібно було йти вперед, а вони нас ловили на контратаках.

Гвардіола: Пятов – один із найкращих воротарів у світі

Про що запитав би Гвардіолу? Я ось з ним поспілкувався трохи. Він мені сказав: "Ти добре ногами граєш, я знаю це, ми готувалися. Ти найкращий", – поділився Пятов у передачі Трендець.

Нагадаємо, Шахтар поступився Манчестер Сіті (0:3) у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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