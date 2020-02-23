toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛЕВАНТЕ - РЕАЛ МАДРИД ДИНАМО - ВОРСКЛА

Пятов: Десна недарма розташовується так високо

12:45 26 Читать на русском
Пятов: Десна недарма розташовується так високо
Андрій Пятов / Фото з відкритих джерел

Голкіпер донецького Шахтаря Андрій Пятов поділився очікуваннями від матчу 19-го туру УПЛ проти Десни.

 

"Ми їх (Десну – прим.) добре знаємо. У них склад не сильно змінився, лише кілька нових людей. Десна – хороша команда, яка недарма розташовується настільки високо. У них завдання стоять серйозні, тому наш суперник буде дуже мотивований.

Рябоконь: Якби Десна грала так, як Зоря, то мала б набагато менше очок

Ми пройшли збори, ми готові. У нас не 11 гравців, а 27, тому у тренерського штабу вистачає людей для вибору складу", – сказав Пятов у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, Шахтар проведе свій перший поєдинок у другій частині сезону УПЛ проти Десни. Початок матчу о 17:00 на стадіоні Металіст у Харкові.

Шахтар – Десна: анонс матчу УПЛ

blog_ava
"Летіло всіляке лайно, яке було під рукою – арматура, каміння, цегла": ультрас України – 25 фото "старої школи"
12:00
1876
Теги
Андрій Пятов Андрій Пятов Шахтар Шахтар Десна Десна Шахтар - Десна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар – Десна: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:003642 Шахтар – Десна: анонс матчу УПЛ
22
хв
Дженоа
13:30
Лаціо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук