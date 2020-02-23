Пятов: Десна недарма розташовується так високо

Голкіпер донецького Шахтаря Андрій Пятов поділився очікуваннями від матчу 19-го туру УПЛ проти Десни.

"Ми їх (Десну – прим.) добре знаємо. У них склад не сильно змінився, лише кілька нових людей. Десна – хороша команда, яка недарма розташовується настільки високо. У них завдання стоять серйозні, тому наш суперник буде дуже мотивований.

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Ми пройшли збори, ми готові. У нас не 11 гравців, а 27, тому у тренерського штабу вистачає людей для вибору складу", – сказав Пятов у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, Шахтар проведе свій перший поєдинок у другій частині сезону УПЛ проти Десни. Початок матчу о 17:00 на стадіоні Металіст у Харкові.

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