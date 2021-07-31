"Де Дзербі прийшов і зламав мені мозок, у хорошому сенсі. Я не бачив, щоб так хтось грав у футбол. Він вірить у свій футбол, нав'язує це.

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Він сам говорить: "Я в шоці! Не чекав, що ви за місяць так легко сприймете те, що я хочу". Йому подобається грати проти сильного суперника, який буде пресингувати. Він – футбольний маніяк, у хорошому сенсі", – сказав Пятов у коментарі BurBuzz.

Додамо, що Де Дзербі вже провів два офіційні матчі на чолі Шахтаря – проти Інгульця (2:1) та Львова (3:0). Вже 3 серпня на італійця чекає екзамен в ЛЧ з Генком.

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