Пятов: Бразильці могли і по обличчю дати

Голкіпер збірної України та донецького Шахтаря Андрій Пятов пригадав, хто був найжорсткішим гравцем на тренуваннях "гірників".

"Степаненко, тут нічого не скажеш. Був Вова Єзерський, Артем Федецький. У нас були заруби. І Єзерський, і Федецький з бразильцями заводилися. Діяли жорстко, але справедливо.

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Були різні ситуації, але без цього не буває футболу. Повинна бути здорова конкуренція, повинні бути емоції. На бразильців одного Вови Єзерського вистачало – боялися всі. Але бразильці теж могли, не скажу хто, і по обличчю дати. Однак до капоейри не доходило", – розповів Пятов у програмі Триндець.

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