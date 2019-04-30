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Пятов – про пропущений гол Шовковського від Словенії: Він все правильно робив

06:30 454 Читать на русском
Пятов – про пропущений гол Шовковського від Словенії: Він все правильно робив
Олександр Шовковський у матчі зі Словенією / соцмережі

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов прокоментував знаменитий гол з центра поля у ворота Олександра Шовковського в матчі плей-офф відбору Євро-2000.

"Шовковський все правильно робив. Це просто випадковість. Він вибіг, страхував. Можу навести мільйон таких прикладів у чемпіонаті і Лізі чемпіонів, коли так само вибігає, але гравець б'є, але не потрапляє або взагалі не б'є. Просто позначилася сама важливість матчу", – сказав Пятов Зе Інтерв'юер.

Пятов міг перейти в Динамо у 2006 році

Олександр Шовковський у 1999 році пропустив епічний гол з центра поля від Міленко Ачімовіча в матчі плей-офф відбору Євро-2000. Збірна України, як наслідок, пролетіла повз фінальної частини турніру.

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Теги
Словенія Словенія Україна Україна Олександр Шовковський Олександр Шовковський Андрій Пятов Андрій Пятов
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