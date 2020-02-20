Пятов – про призначення капітаном Шахтаря: Нічого не змінилося

Голкіпер донецького Шахтаря Андрій Пятов прокоментував своє призначення капітаном "гірників".

"Нічого не змінилося. Відповідальність, звичайно, додалася. А так ми і до цього були 3-4 капітани. Головне, на полі кожен повинен займатися своєю справою.

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У нас є досвідчені хлопці в кожній лінії. Степаненко і Тайсон повинні допомагати команді, як і було до цього", – сказав Пятов в коментарі Football news.

Нагадаємо, раніше капітаном "гірників" був Тайсон. Однак після низки неоднозначних вчинків бразилець втратив цей статус. Нещодавно генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін повідомив, що Пятов став новим капітаном донецької команди.

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