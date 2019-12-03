Пятов – про нагороду найкращому воротарю України: Нарешті на нас стали звертати більше уваги

Голкіпер Шахтаря та збірної України Андрій Пятов прокоментував нагороду найкращому воротарю, яку він отримав під час церемонії "Футбольні зірки України-2019".

"Напевно, я з тих, хто говорить небагато, в основному на полі. Нарешті стали більше уваги звертати на голкіперів. Це одна зі складних робіт, можна сказати, невдячних. Тому нагорода – наша, всіх воротарів. Спасибі", – цитує Пятова офіційний сайт Шахтаря.

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Нагадаємо, в номінації "Найкращий воротар" Пятов випередив Георгія Бущана з Динамо та Юрія Паньківа з Олександрії.

До слова, Пятов провів 5 "сухих" матчів за збірну України у відбірковому турнірі до Євро-2020.

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