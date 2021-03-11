"Мхітарян – професіонал, у Шахтарі він бігав більше за всіх. Я впевнений, у нього залишилося відчуття, що він завжди голодний і завжди відчуває, що треба додавати і додавати. Це його величезний плюс, і він показує це на полі.

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Звичайно, нам потрібно уважно за ним стежити, тому що він переміщається по всьому полю. Я дуже давно не бачив Мхітаряна і буду дуже радий його побачити, сподіваюся, все у нього буде добре, але не з нами. У команді суперників ще залишився Джеко, з яким ми перетиналися кілька років тому. Справа не в тому, змінився склад у Роми чи ні. Є конкретне завдання – пройти далі. Буде битва", – резюмував Пятов у коментарі каналу "Футбол".

Додамо, що поєдинок Рома – Шахтар відбудеться сьогодні (11 березня) о 22:00, матч-відповідь у Києві – рівно за тиждень.

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