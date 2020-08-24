toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ПСЖ - БАВАРІЯ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВОРСКЛА - РУХ

П'ятеро зірок Баварії встановили цікаве досягнення за підсумками сезону 2019/20

12:52 -
П'ятеро зірок Баварії встановили цікаве досягнення за підсумками сезону 2019/20
Гравці Баварії святкують перемогу в Лізі чемпіонів / Sky Sports

Мануель Нойєр, Томас Мюллєр, Хаві Мартінес, Жером Боатенг та Давід Алаба вписали свої імена в історію Баварії.

 
Кінгслі Коман 59’
59’ Кінгслі Коман

Нойєр, Мюллєр, Мартінес, Боатенг та Алаба стали єдиними гравцями Баварії, які спромоглися оформити другий требл, повідомляє офіційний сайт Бундесліги.

ПСЖ – Баварія: Флік поповнив список тренерів, які оформили требл

Попередній раз, коли мюнхенці здобули усі трофеї в сезоні, був у 2013 році – тоді ця п'ятірка була у складі машини Юппа Хайнкеса. Подібне вдавалось Жерару Піке, Дані Алвесу, Хаві, Андресу Іньєсті, Серхіо Бускетсу та Ліонелю Мессі у складі Барселони в 2009 та 2015 роках.

Нагадаємо, Баварія мінімально обіграла ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів (1:0), а єдиним голом відзначився Кінгслі Коман.

ПСЖ – Баварія: потужний Мюнхен взяв Лігу чемпіонів, драматичне вбивство мрії шейхів і мажорна нота від непомітного героя

blog_ava
ПСЖ – Баварія: потужний Мюнхен взяв Лігу чемпіонів, драматичне вбивство мрії шейхів і мажорна нота від непомітного героя
05:35
28729
Теги
Томас Томас Мюллєр Мануель Мануель Нойєр Жером Жером Боатенг Девід Девід Алаба Баварія Баварія ПСЖ - Баварія Ліга чемпіонів
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
5
год
:
59
хв
Тракай
19:00
Деррі Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?