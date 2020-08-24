П'ятеро зірок Баварії встановили цікаве досягнення за підсумками сезону 2019/20

Мануель Нойєр, Томас Мюллєр, Хаві Мартінес, Жером Боатенг та Давід Алаба вписали свої імена в історію Баварії.

Нойєр, Мюллєр, Мартінес, Боатенг та Алаба стали єдиними гравцями Баварії, які спромоглися оформити другий требл, повідомляє офіційний сайт Бундесліги.

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Попередній раз, коли мюнхенці здобули усі трофеї в сезоні, був у 2013 році – тоді ця п'ятірка була у складі машини Юппа Хайнкеса. Подібне вдавалось Жерару Піке, Дані Алвесу, Хаві, Андресу Іньєсті, Серхіо Бускетсу та Ліонелю Мессі у складі Барселони в 2009 та 2015 роках.

Нагадаємо, Баварія мінімально обіграла ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів (1:0), а єдиним голом відзначився Кінгслі Коман.

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