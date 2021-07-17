На вечірньому тренуванні одразу 5 гравців Шахтаря не змогли займатись в основній групі команди, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Кривцов, Маркос Антоніо, Ісмаїлі, Вітао та Марлос тренувались окремо від команди. Очікується, що вони повернуться до загальної групи найближчими днями. Цікаво, що разом з першою командою тренувались і кілька вихованців клубної академії.

До слова, Шахтар у минулому сезоні залишився без трофеїв. Новий сезон "гірники" розпочнуть 24 липня матчем з Інгульцем, початок о 19:30.

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