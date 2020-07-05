Пятенко назвав найбільшу небезпеку для Динамо перед фіналом Кубка України

Відомий український наставник Володимир Пятенко поділився думками щодо останніх невдач "біло-синіх".

"За напругою вийшла не та гра, яку всі чекали. Шахтар своє головне завдання вирішив і нижче своєї планки опуститися не міг. Що стосується Динамо, то впало в очі, що у критичній ситуації киянам ніким посилювати гру. Склалось враження, що Шахтар навіть більше хотів виграти, ніж Динамо. Запам'яталося, як Соломон у безнадійних, здавалося б, ситуаціях падав і буквально вигризав м'яч у опонентів. А ось "біло-сині" були інертними і якимись вихолощеними...

Динамо – Шахтар – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Можливо Динамо пожертвувало цим поєдинком, тримаючи у голові фінал Кубка України, а потім і фактично стиковий матч з Зорею. Особливо, якщо враховувати, з якими кадровими проблемами зіткнулися кияни. Але навіть це не може служити виправданням численних помилок, особливо в обороні. Та й з турнірної точки зору давати шанс Зорі вийти на крок вперед в гонитві за сріблом, не зовсім правильно.

Чи додасть поразка від Шахтаря якоїсь спортивної злості Динамо у фіналу Кубка України? Не знаю... Якщо невдача в матчі з Десною киян не розлютила, то скільки їм ще потрібно таких ось фіаско, щоб як слід завестися? Потрібно знати внутрішню кухню, щоб розуміти, що діється в колективі. Динамо зараз може потрапити у глибоку психологічну яму – у цьому найбільша небезпека перед кубковим поєдинком у Харкові.

Фаворитом турніру, з точки зору психології, вважаю Ворсклу. В іншому – 50 на 50, адже у полтавчан також є кадрові проблеми. Але у Ворскли є унікальний шанс вдруге у своїй історії відвезти трофей до Полтави", – сказав Пятенко у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, поразка залишила киян з 55-ма очками. У разі сьогоднішнього тріумфу Зорі над Олександрією команда Скрипника може змістити Динамо з другої сходинки. А вже у найближчу середу, 8 липня, Динамо зійдеться у фінальному протистоянні за Кубок України з Ворсклою. Початок матчу о 21:30.

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