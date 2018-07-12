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П’яний росіянин жорстоко побив українця через виліт Росії з ЧС-2018

18:23 1065 Читать на русском
П’яний росіянин жорстоко побив українця через виліт Росії з ЧС-2018
Вболівальники Росії / Фото з соцмереж

У турецькому готелі п'яний російський вболівальник відправив у кому українця через виліт Росії з ЧС-2018.

Українcького відпочивальника з Запоріжжя в Туреччині жорстоко побив росіянин через програш російської збірної на чемпіонаті світу-2018. Наразі українець п’ятий день перебуває у комі, повідомляє obozrevatel.

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За інформацією видання, особу росіянина встановлено, суд Анталії прийняв рішення про заборону підозрюваному залишати територію країни і сплатити штраф у розмірі 800 доларів.

Нагадаємо, на стадії 1/4 фіналу ЧС-2018 збірна Росії зазнала поразки від Хорватії (2:2, пен. 3:4) і залишила турнір.

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ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Росія - Хорватія Росія Росія
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