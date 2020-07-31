П'яний Брозовіч влаштував дебош у лікарні – зірку Інтера заспокоїла лише поліція

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Брозовіч з'явився у лікарні з 42-річним другом, який зазнав незначної травми ноги. Гравець Інтера вимагав пропустити його без черги, хоча попереду були люди з більшими проблемами. Розпочався гамір, через який довелося викликати поліцію – саме їй і вдалося заспокоїти Марцело. Наступного дня 27-річний півзахисник знову прибув у лікарню, щоб попросити вибачення за свій вчинок.

До слова, Брозовіч далеко не вперше має проблеми із законом через свою тягу до алкоголю. Кілька тижнів тому його позбавили водійських прав на два роки через водіння в нетверезому стані.

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