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П'яний Брозовіч влаштував дебош у лікарні – зірку Інтера заспокоїла лише поліція

19:45 - Читать на русском
П'яний Брозовіч влаштував дебош у лікарні – зірку Інтера заспокоїла лише поліція
Марцело Брозовіч / Getty Images

Хавбек Інтера Марцело Брозовіч вкотре відзначився скандалом за межами поля.

Хорват напідпитку влаштував справжній дебош у відділенні швидкої допомоги, інформує Football-italia з посиланням на ANSA.

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Брозовіч з'явився у лікарні з 42-річним другом, який зазнав незначної травми ноги. Гравець Інтера вимагав пропустити його без черги, хоча попереду були люди з більшими проблемами. Розпочався гамір, через який довелося викликати поліцію – саме їй і вдалося заспокоїти Марцело. Наступного дня 27-річний півзахисник знову прибув у лікарню, щоб попросити вибачення за свій вчинок.

До слова, Брозовіч далеко не вперше має проблеми із законом через свою тягу до алкоголю. Кілька тижнів тому його позбавили водійських прав на два роки через водіння в нетверезому стані.

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Марцело Марцело Брозовіч Інтер Інтер Італія
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