П'яний Барклі потрапив у скандал з таксистом – зірку Челсі заспокоювали копи

Півзахисник Челсі Росс Барклі потрапив у неприємну ситуацію після матчу 7-го туру АПЛ проти Брайтона (2:0).

Після гри футболіст поїхав відпочити в одному з нічних клубів у рідному Ліверпулі, інформує Daily Mirror. Таксист, що підвозив Барклі, намагався змусити футболіста національної збірної Англії заплатити за поїздку і розсипані на задньому сидінні чіпси. Водія не влаштовувало забруднення салону і йому потрібні були гроші на хімчистку.

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Барклі відповів, що у нього немає готівки, водій викликав поліцейських, які провели гравця Челсі до банкомату, той зняв гроші і через офіцера передав водієві.

За сценою спостерігали місцеві жителі. Очевидці зазначили, що Барклі виглядав "дуже п'яним і ледве стояв на ногах".

Нагадаємо, після семи турів АПЛ Челсі посідає сьоме місце, відстаючи від зони ЛЧ на одне очко.

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