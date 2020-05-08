П'яніч визначився щодо пропозиції Барселони – каталонці продовжують торгуватись

Барселона та Ювентус готують гучний трансфер на літо.

Зірка Ювентуса Міралем П'яніч погодився на пропозицію приєднатись до каталонського клубу, повідомляє gazzetta.it.

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Залишилось лише клубам домовитись між собою, а тут не все так просто. Юве не проти обміняти 30-річного боснійця на хавбека Барси Артура. Натомість, у таборі "блаугранас" мають інші плани на бразильця і готові запропонувати "Старій Синьйорі" Івана Ракітіча та Артуро Відаля.

У нинішньому сезоні Серії А П'яніч провів 22 матчі, в яких відзначився трьома голами та 4-ма асистами.

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