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П'яніч узгодив контракт з Барселоною, відкинувши смачну пропозицію ПСЖ, – MD

10:58 322 Читать на русском
П'яніч узгодив контракт з Барселоною, відкинувши смачну пропозицію ПСЖ, – MD
П'яніч в Барселону

Півзахисник Ювентуса Міралем П'яніч визначився, де продовжить кар'єру. Бажання грати з Мессі переважило все.

П'яніч вирішив перейти в Барселону та остаточно узгодив з каталонцями особистий контракт. Боснієць отримуватиме таку ж зарплату, яку має в Ювентусі, повідомляє Mundo Deportivo.

Міралемом активно цікавиться ПСЖ. Спортивний директор парижан Леонардо пропонував хавбеку контракт з солідним підвищенням зарплатні. Однак ПСЖ запізнився та почув від П'яніча однозначну відповідь: "Я перейду тільки в Барселону".

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Боснієць вважає, що футбол Барселони підходить йому найкраще. Він мріє грати поруч з Мессі, тому варіанти з переходом у ПСЖ, Челсі та Манчестер Юнайтед навіть не хоче розглядати.

Барселона також була дуже зацікавлена в запрошенні П'яніча. На думку керівництва, він матиме позитивний вплив на атмосферу в роздягальні та допоможе розвиватися молодим талантам.

П'яніч захищає кольори Ювентуса з 2016 року, а до цього виступав за Рому, Ліон і Метц. У нинішньому сезоні Серії А боснієць провів 22 матчі, в яких відзначився трьома голами та 4-ма асистами.

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