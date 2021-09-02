Боснієць прибуде до Стамбула сьогодні, аби підписати контракт з місцевим Бешикташем, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

П'яніч відмовився переходити з Барселони в Зеніт – хавбек ризикує втратити частину зарплатні

Зазначається, що П'яніч не має наміру провести півроку поза командою в Барселоні. Сторони узгоджують деталі щодо виплати зарплатні. Цікаво, що вже узгоджена дата проходження медогляду боснійцем.

До слова, П'яніч перебрався до "блаугранас" влітку 2020 року та відіграв у 30 матчах у всіх турнірах, здебільшого виходячи на заміну. У поточній кампанії Куман не розраховує на хавбека, не випустивши його ще жодного разу на поле.

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