toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВАЛЕНСІЯ - АТЛЕТІКО КРІСТАЛ ПЕЛАС - ЛІВЕРПУЛЬ

П'яніч підпише з Ювентусом новий 5-річний контракт

19:14 122 Читать на русском
П'яніч підпише з Ювентусом новий 5-річний контракт
Міралем П'яніч / Фото: соцмережі

Хавбек Ювентуса Міралем П'яніч залишиться в Турині до 2023 року.

Туринський Ювентус та Міралем П'яніч узгодили деталі нового контракту, повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

Коноплянка може стати обличчям революційної перебудови Еспаньйола: наскільки це реально?

"Стара синьйора" запропонувала боснійцю контракт до 2023 року, попередній був дійсний до 2021 року.

Зарплатня футболіста, згідно умов договору, складе 6,5 млн євро на рік.

Міралем П'яніч став гравцем Ювентуса перед сезоном 2016/17.

Теги
Ювентус Ювентус Італія Міралем П'яніч Міралем П'яніч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
47
хв
Крістал Пелас
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук