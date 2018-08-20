П'яніч підпише з Ювентусом новий 5-річний контракт

Хавбек Ювентуса Міралем П'яніч залишиться в Турині до 2023 року.

Туринський Ювентус та Міралем П'яніч узгодили деталі нового контракту, повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

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"Стара синьйора" запропонувала боснійцю контракт до 2023 року, попередній був дійсний до 2021 року.

Зарплатня футболіста, згідно умов договору, складе 6,5 млн євро на рік.

Міралем П'яніч став гравцем Ювентуса перед сезоном 2016/17.