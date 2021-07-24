Півзахисник Барселони Міралем П'яніч може повернутися в Серію А, проте йдеться не лише про Ювентус.

Міланський Інтер також зацікавлений у послугах 31-річного боснійця, інформує AS.

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Агенти П'яніча вже контактували з Ювентусом, однак жодних домовленостей наразі немає. Випередити туринців може їхній колишній гендир Джузеппе Маротта. У 2016 році саме він запрошував хавбека в Ювентус, а тепер може зробити те саме для Інтера. Щоправда, боснійцю доведеться зменшувати свою зарплатню, яка зараз складає 8 млн євро на рік.

Нагадаємо, минулого літа Барселона заплатила Ювентусу за П'яніча 60 млн євро, але півзахисник провалився на Камп Ноу – жодної результативної дії у 30 матчах (здебільшого виходи на заміну).

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