"Я стабільно грав у всіх попередніх клубах, з усіма тренерами, які у мене були. Такої ситуації зі мною ніколи не траплялося. Звичайно, це непросто, я приймаю це з великими труднощами.

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У мене немає точних причин, через які я не отримую очікуваного ігрового часу. Я продовжую працювати, адже ви повинні поважати рішення інших, навіть якщо ви не згодні. Я хочу залишити свій слід в цьому клубі", – цитує П'яніча Goal.

Нагадаємо, влітку Барселона придбала хавбека у Ювентуса за 60 млн євро. Боснієць провів 24 матчі у поточному сезоні (здебільшого виходи на заміну), проте поки не спромігся на бодай одну результативну дію.

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