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П'яніч може опинитися в Баварії

10:46 420 Читать на русском
П'яніч може опинитися в Баварії
Міралем П'яніч / ФК Ювентус

Баварія розглядає можливість підписання хавбека Ювентуса Міралема П'яніча.

Півзахисник Ювентуса Міралем П'яніч може продовжує кар'єру в Баварії. Чемпіон Німеччини роздумує над підписанням 29-річного центрхава збірної Боснії і Герцеговини, інформує Tuttosport.

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Сума потенційного трансферу оцінюється у 80 млн євро. Раніше мюнхенці прагнули підписати півзахисника Еспаньйола Марка Року, але тепер розглядають варіант і з П'янічем, яким також цікавився французький ПСЖ.

Контракт П'яніча з Ювентусом чинний до 30 червня 2023 року. Боснієць виступає за туринців з літа 2016-го та став триразовим чемпіоном Італії.

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