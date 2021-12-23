Боснійця сватали у Дженоа, проте 31-річний хавбек не горить бажанням рятувати команду Андрія Шевченка від вильоту.

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"В Бешикташі у мене все гаразд, я тут щасливий. Досі я мало грав, оскільки довгий час був травмований. Але тепер я повернувся і маю намір залишитися тут до кінця сезону", – цитує П'яніча Tuttosport.

Нагадаємо, півзахисник належить Барселоні, а за Бешикташ виступає на правах річної оренди. У поточному сезоні він провів за "орлів" 13 матчів та відзначився 4 асистами.

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