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П'яніч близький до підписання нового контракту з Ювентусом, орієнтовна зарплата – 7 мільйонів євро

20:34 63 Читать на русском
П'яніч близький до підписання нового контракту з Ювентусом, орієнтовна зарплата – 7 мільйонів євро
Міралем П'яніч / Соцмережі

Хавбек Ювентуса Міралем П'яніч може невдовзі продовжити контракт з туринським клубом.

Батько боснійця, а за сумісництвом його агент, Фахрудін П'яніч, вже прибув до Турину та обговорює новий контракт сина з керівництвом клубу, повідомляє сайт відомого журналіста alfredopedulla.com.

Очікується, що новий контракт 28-річного хавбека буде розрахований до 2022 року, а заробітня плата П'яніча становитиме 6,5-7 мільйонів євро за сезон.

Ювентус відхилив пропозицію Реала щодо П'яніча

Минулий контракт Міралема діяв до 2021 року, а отримував боснієць 4,5 мільйони європейської валюти.

Нагадаємо, у це міжсезоння П'янічем цікавились Реал, Манчестер Сіті та Челсі.

Теги
Італія Ювентус Ювентус Міралем П'яніч Міралем П'яніч
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