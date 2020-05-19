"П'яні фанати приїжджали на "Жигулі", кричали мати – оце запам'яталося": захисник Динамо пригадав, як грав у селі

Оборонець киян Денис Попов розповів про виступи на аматорському рівні.

"Щодо виступів за село... Пам'ятаю – після матчу всі старі їдуть пиво пити, відпочивати. П'яні вболівальники приїжджали на "Жигулі". Потім кричали мати – ось це мені запам'яталося. У нас не було роздягальні – ми переодягалися на відкритому просторі.

Попов оцінив можливість відходу з Динамо – захисник цікавить європейські клуби

На виїзди "катали" своїми машинами. 3-4 штуками. Села ж поруч. Але до нашого футболу немає такої уваги. Якось приїхав з Георгієм Цітаішвілі взимку. Мій тренер узяв нас на футзал. Ми такий феєрверк крутили... Всі відразу зрозуміли – хто ми і що ми. Це було років зо два тому.

Нас всі впізнали: віталися, успіхів бажали. Він тоді пачку забив, я – пару хороших голів. У нападі грали. Хоч я і захисник, але не повертався. Були там і хороші хлопці. Не пам'ятаю, як цього хлопця звати. Ми обидва грали на позиції нападника і виділялися. А потім він бах-бах-бах, і поплив. Де він зараз – не знаю", – сказав Попов у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, Попов – вихованець київського клубу. За першу команду Динамо в офіційному матчі дебютував рік тому – 13 квітня 2019 року у поєдинку проти Маріуполя. У поточному сезоні провів за "біло-синіх" 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи. У 2019 році під керівництвом Олександра Петракова тріумфував на молодіжному чемпіонаті світу.

Капітан збірної України програв фінал Ліги чемпіонів і спровокував скандал – історичний тріумф Челсі та жах Баварії