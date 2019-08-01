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Пуйоль зізнався, що міг опинитись в Реалі

10:25 429 Читать на русском
Пуйоль зізнався, що міг опинитись в Реалі
Карлес Пуйоль / Фото Daily Express

Легендарний капітан Барселони Карлес Пуйоль мав пропозиції від табору запеклого ворога.

"Двічі Мадрид намагався мене підписати. Але я вже грав у найкращому клубі світу, хотів вигравати титули тільки з Барселоною, а тому прийняв рішення залишитися.

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Перший раз був після відходу Луїша Фігу в 2001 році. Другий раз, коли їхнім тренером був Камачо. Він стежив за мною і за Роналдінью", – цитує Пуйоля Marca.

Нагадаємо, 41-річний Карлес провів усю свою кар'єру захищаючи кольори каталонського клубу. Легенда вирішив зав'язати з футболом у 2014 році.

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Барселона Барселона Іспанія Трансфери Барселони Трансфери Реал Мадрид Карлес Пуйоль Карлес Пуйоль Реал Мадрид Реал Мадрид
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