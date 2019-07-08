Пуйоль закликав Барселону забути про давні образи на Неймара

Легенда Барселони Карлес Пуйоль підтримав потенційне повернення Неймара до табору каталонців.

"Всі гравці вірять, що роблять краще для себе, коли приймають важливі рішення. І Неймар теж був в цьому переконаний, коли приймав своє.

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Але коли потрібний вам гравець з'являється на ринку, не треба приділяти занадто багато уваги минулому, думати про те, що було кілька років тому.

Неймар чудовий гравець, який може робити різницю в матчах. Можливо, в останні два роки травми заважали йому показати всю силу. Але якщо він повернеться на колишній рівень... Думаю, він ще багато чого може показати", – цитує Пуйоля Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Неймар перейшов з Барси в ПСЖ у 2017 році за рекордні 222 млн євро. Після чого тривалий час судився з колишнім клубом через фінансові непорозуміння між сторонами.

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