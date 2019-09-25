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Пуйоль відмовився від посади спортивного директора Барселони

25 вересня 23:03 153 Читать на русском
Пуйоль відмовився від посади спортивного директора Барселони
Карлес Пуйоль / фото із соцмереж

Колишній капітан іспанської Барселони Карлес Пуйоль не захотів повернутися у рідний клуб на адміністративну посаду.

"Упродовж останніх тижнів з'явилося чимало новини щодо мого можливого повернення до Барселони в статусі спортивного директора. Саме тому я відчуваю обов'язок повідомити про своє рішення.

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Після роздумів я вирішив не приймати пропозицію клубу. Це рішення було непростим, враховуючи, що я завжди хотів повернутися до свого дому, але різноманітні особисті проекти, до яких я залучений, заважають мені в цей момент повністю віддатися цій посаді. Хочу подякувати клубу за проявлену до мене довіру, за запропоновану мені таку відповідальну посаду", – написав екс-оборонець "блаугранас" у своєму твіттері.

Нагадаємо, що Карлес Пуйоль провів у структурі Барселони майже 20 років і повісив бутси на цвях у 2014 році.

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Іспанія Карлес Пуйоль Карлес Пуйоль Барселона Барселона
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