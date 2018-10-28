Пуйоль: Логічно, що Реал став гіршим без Роналду

Екс-захисник Барселони Карлес Пуйоль поділився очікуваннями від матчу 10 туру Ла Ліги Барселона – Реал.

"Коли найкращий гравець іде, логічно, що команда стає гіршою. Реалу треба шукати рішення, інший тип гри, він дуже полягався на голи Кріштіану.

Пуйоль: Для Мессі необхідно започаткувати спеціальний трофей

Зараз ці голи треба замінити результативними ударами інших гравців. Барселоні треба грати в свій футбол, тримати м'яч і старатись навантажувати моментами, які вони можуть реалізувати. Їхній стиль зрозумілий.

Навколо Мессі завжди є інші чудові гравці, які здатні робити різницю, але коли в твоєму складі найкращий гравець світу, очевидно, що ти покладаєшся на нього", – цитує Пуйоля Marca.

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