Євген Селезньов за відсутності серйозної роботи у футболі присвятив себе світу моди.

Колишній нападник збірної України показав цікаву обновку свого гардеробу.

"Давайте по Селезньову я взагалі нічого говорити не буду": Шаран оминув тему "п'яного" вигнання форварда

Селезньов одягнувся у повністю чорний комплект, а родзинкою образу став напис на кофті: "Путіне, йди на**й". Гадаємо, десятки мільйонів українців погодяться з цією тезою.

Нагадаємо, наразі 37-річний Селезньов залишається без клубу. У грудні нападник розірвав контракт з Минаєм і не може втілити свою мрію – рекорд голів у елітному дивізіоні України.

Оборонець Бахмута, активіст Майдану, воїн з часів АТО – українські футболісти на війні з Росією