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"Путін – х**ло". Історія створення легендарного хіта від ультрас Металіста – йому сьогодні 5 років

12:23 3542 628 Читать на русском
"Путін – х**ло". Історія створення легендарного хіта від ультрас Металіста – йому сьогодні 5 років
Ультрас Металіста на марші

"Футбол 24" – про найпопулярніший фанатський заряд останніх п'яти років.

Перше відео із новим хітом "Путін – х**ло" з'явилося 30 березня 2014 року. Заряд спільно виконали фанати Металіста і Шахтаря, які пройшли маршем по вулицях Харкова перед поєдинком 23 туру УПЛ. Станом на той момент Росія вже повномасштабно анексувала Крим.

Дуже швидко тему підхопили вболівальники київського Динамо та Карпат. Невдовзі заряд поширився по всіх українських стадіонах, у Грузії, Литві. Популярність хіта була настільки шаленою, що його із задоволенням використовували на протестних акціях, у політичній і культурній сферах, а зараз наспівують на різних континентах. "Путін – х**ло" неодноразово виконувався на стадіонах Євро-2016.

"Ця пісня – заряд, у який могли вставлятися різні прізвища, – пояснює "Футбол 24" фанат із 20-річним стажем, який відрекомендувався як прес-аташе фан-руху Металіста. – Вперше вона прозвучала, коли у нас із Григорієм Суркісом, тодішнім президентом ФФУ, були не дуже хороші відносини. Потім це трохи призабулося. Коли ж відбулися революційні події, то, звісно, Путін став новим "героєм". Він туди аж просився. Тобто, ніхто не сидів у роздумах, яку б то злу пісню про Путіна придумати. Все відбулося саме собою".

Ще кілька бонусів. Насолоджуємось.

1. Динамо – Шахтар (16 квітня 2014)

2. Коментатор Андрій Столярчук на матчі ЧС-2014 Бельгія – Росія

3. Матч Білорусь – Україна у Борисові

4. Фанати тбіліського Динамо у 2014-му

5. Вболівальники збірної Алжиру на ЧС-2014

6. Англійці на Євро-2016

7. Танцювальна версія

"Путін х**ло", - англійські фанати зізналися у своїй ненависті до Росії на Євро-2016

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