"Пустивши ворога до хати, готуйся все йому віддати", – банер ультрас Динамо на матчі з Яблонцем

Вболівальникам Динамо, схоже, не подобається факт проведення матчів Шахтаря у Києві.

Ультрас київського клубу перед початком матчу Ліги Європи проти Яблонця вивісили банер з написом "Пустивши ворога до хати, готуйся все йому віддати". Цікаво, що слова "ворога" розмальовано у помаранчево-чорні кольори. Вочевидь, таким чином, фанати Динамо натякають на Шахтар.

Динамо – Яблонец: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи 2018/19

До слова, "гірники" вчора на НСК Олімпійський зіграли внічию проти Ліона. Перед цим матчем вболівальники вивісили банер з написом "Шахтар, вам тут не раді".

Фото "Футбол 24".