"Пустивши ворога до хати, готуйся все йому віддати", – банер ультрас Динамо на матчі з Яблонцем

Ліга Європи — 21:49 2713
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Динамо програло вдома Яблонцю в останньому турі Ліги Європи
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Ліга Європи: Ренн здолав Астану і разом з Динамо вийшов у плей-офф, БАТЕ не пустив в 1/16 фіналу ПАОКЛіга Європи — 21:48 145
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Лунін може покинути Леганес – Реал розглядає варіант з орендою українця в інший клубІспанія — 21:33 234
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Генк Маліновського встановив унікальне досягнення у Лізі ЄвропиЛіга Європи — 21:06 433
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Циганков влітку може покинути Динамо – італійські клуби позмагаються за українцяУкраїна — 20:50 796
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