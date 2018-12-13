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"Пустивши ворога до хати, готуйся все йому віддати", – банер ультрас Динамо на матчі з Яблонцем

20:13 1689 Читать на русском
"Пустивши ворога до хати, готуйся все йому віддати", – банер ультрас Динамо на матчі з Яблонцем
Ультрас Динамо / Фейсбук WBC Ультрас Динамо

Вболівальникам Динамо, схоже, не подобається факт проведення матчів Шахтаря у Києві.

Ультрас київського клубу перед початком матчу Ліги Європи проти Яблонця вивісили банер з написом "Пустивши ворога до хати, готуйся все йому віддати". Цікаво, що слова "ворога" розмальовано у помаранчево-чорні кольори. Вочевидь, таким чином, фанати Динамо натякають на Шахтар.

Динамо – Яблонец: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи 2018/19

До слова, "гірники" вчора на НСК Олімпійський зіграли внічию проти Ліона. Перед цим матчем вболівальники вивісили банер з написом "Шахтар, вам тут не раді".

Фото "Футбол 24".

Ліга Європи6 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Яблонец: Четвер 13 грудня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 1
Яблонец
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Теги
Ліга Європи Шахтар Шахтар Динамо Динамо ультрас Динамо - Яблонец
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