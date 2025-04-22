"Пушіча не буде на наступний сезон": відомий журналіст "звільнив" наставника Шахтаря – фахівця не врятує навіть Кубок
Журналіст Ігор Бурбас вважає, що Маріно Пушіч не очолюватиме "гірників" наступного сезону.
"Я роблю свій прогноз на основі того, що дещо знаю із середини клубу. Мій прогноз полягає в тому, що Пушіча не буде на наступний сезон. Другий чи третій Шахтар, виграє Кубок чи не виграє – Пушіча не буде, не повинно його бути.
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Хто прийде замість нього – я зараз не готовий сказати. Я можу лише сказати, що Бєліку потрібно було дати шанс на ці останні два-три місяці хоча б. Але ми розуміємо, що вектор Шахтаря – іноземний тренер, кого вони там шукатимуть – будемо чути. Едін Терзіч, Арда Туран, ще хтось там...", – сказав Бурбас в ефірі свого YouTube-каналу.
Пушіч очолив Шахтар у жовтні 2023 року. За час перебування на чолі "гірників", він виграв чемпіонат та Кубок України. Контракт фахівця з донецьким клубом чинний до літа 2026 року.
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