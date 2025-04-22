"Я роблю свій прогноз на основі того, що дещо знаю із середини клубу. Мій прогноз полягає в тому, що Пушіча не буде на наступний сезон. Другий чи третій Шахтар, виграє Кубок чи не виграє – Пушіча не буде, не повинно його бути.

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Хто прийде замість нього – я зараз не готовий сказати. Я можу лише сказати, що Бєліку потрібно було дати шанс на ці останні два-три місяці хоча б. Але ми розуміємо, що вектор Шахтаря – іноземний тренер, кого вони там шукатимуть – будемо чути. Едін Терзіч, Арда Туран, ще хтось там...", – сказав Бурбас в ефірі свого YouTube-каналу.

Пушіч очолив Шахтар у жовтні 2023 року. За час перебування на чолі "гірників", він виграв чемпіонат та Кубок України. Контракт фахівця з донецьким клубом чинний до літа 2026 року.

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