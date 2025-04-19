"В першу чергу дозвольте сказати, що, на мою думку, ми почали достойно першу половину 1-го тайму. Шахтар домінував із м’ячем і дуже часто ми опинялися на останній третині поля суперника. Можемо проводити довгу демагогію з різних епізодів, але доволі очевидно, що в сьогоднішньому матчі арбітр доволі сильно вплинув на перебіг подій.

Шахтар – Колос – 2:4 – відео голів та огляд матчу УПЛ

Шахтар мав отримати пенальті. Звичайно, коли ви не призначаєте подібний пенальті, ви даєте дуже сильний буст, можливо, навіть свого роду натхнення супернику. Також важливо наголосити на нашій командній роботі. Ми пропустили два зовсім необов’язкових м’ячі. Також радий, що команда зуміла дуже швидко відреагувати, скоротивши відставання до 1 м'яча.

Другий тайм ми розпочали дуже впевнено, забили, на мою думку, чистий гол. Я не люблю висловлюватися на подібну тематику, але це очевидний факт, що арбітраж сьогодні мав надзвичайний вплив на перебіг подій. Якщо вам потрібно понад 10 хвилин, щоб переглянути епізод на предмет офсайду – для мене це як мінімум дивно. Звичайно, рахунок мав ставати 2:2.

Важливість моменту не лише в тому, що ви забрали в нас чистий гол. Також ви повністю вбиваєте ритм гри, збиваєте інтенсивність, яка була присутня до того 15 хвилин. Таке тривале переглядання спірного епізоду – це дивно. Я ніколи такого раніше не зустрічав у своєму житті.

Середина першого тайму та середина другого були надто болючими для нас. В цілому, якщо аналізувати гру в нашому виконанні, я вважаю, що ми провели достойну гру. Ми створили багато моментів, які, на жаль, через спірні рішення не зуміли конвертуватися. Звичайно, також бракувало реалізації з нашого боку. І подібні рішення арбітра лише збільшували вплив на перебіг подій.

Скасований гол вплинув на психологічний стан команди? Звісно, оскільки це велике розчарування, особливо коли ви поступаєтеся на подібному етапі змагань на найважливішій фазі сезону. Звичайно, також це виклик для нас. Усе в наших руках, аби перезавантажитися після навіть таких болючих поразок.

Я вважаю, що в цьому і полягає прекрасна частина футболу – ви завжди повинні дивитися вперед. Завжди будуть наступні ігри, наступні шанси – як мінімум півфінал Кубка України. Ми дивимося вперед на наступні шанси", – поділився Пушіч в ефірі УПЛ ТБ.

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