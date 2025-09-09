54-річний фахівець домовився про співпрацю з Аль-Джазірою, яка виступає в чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів, повідомляє Voetbal International.

Зірка Шахтаря може опинитися в Туреччині – клуб Суперліги готується оформити трансфер хавбека збірної України

Аль-Джазіра невдало провела минулий сезон, фінішувавши лише в середині таблиці, через що було звільнено наставника команди Хусейна Аммуту. Варто відзначити, що в цьому клубі виступають такі відомі гравці, як Карім Рекік, Мохамед Ельнені та Набіль Фекір.

До слова, Аль-Джазіра є триразовим чемпіоном ОАЕ. Востаннє цей клуб вигравав національну першість у 2021 році.

Нагадаємо, що Маріно Пушіч тренував Шахтар з 2023 по 2025 рр. Під його керівництвом "гірники" виграли чемпіонат України та двічі ставали володарями Кубка країни.

Судаков ніби народився заново: Бенфіка наважилася на революцію – нереальний трансфер з прицілом на ЛЧ