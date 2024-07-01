Головний тренер "гірників" Маріно Пушіч зізнався, чи будуть у донецького клубу цього літа нові гравці.

"Щодо трансферів – ми завжди зайняті тим, щоб покращуватися. Це частина нашої роботи.

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Ми зайняті зараз цим. Ми очікуємо, що, можливо, через тиждень у нас з’являться якісь гарні новини", – сказав Пушіч у коментарі прес-службі "гірників".

Нагадаємо, нещодавно Шахтар оголосив про підписання голкіпера Колоса Кіріла Фесюна. Також з оренди повернулись Олег Очеретько, Кирило Сігєєв, Олександр Драмбаєв, Віктор Корнієнко, Мар'ян Фарина, Едуард Козік, Іван Петряк, Антон Глущенко і Вінісіус Тобіас.

Шахтар переміг у першому матчі літніх зборів – екс-гравець Реала створив гол для Сікана