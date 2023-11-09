"Війна, клуб, важкі умови роботи – звісно, усе це змушувало задуматися.

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І всі, кого я знав, радили мені не робити цього (переходити в Шахтар, – прим.). Рідні, друзі, знайомі. Але я не слухаю всіх. Я з нетерпінням чекав на цю пригоду. У житті потрібно обирати свій шлях.

Оскільки ми багато перебуваємо у дорозі, в мене є час на підготовку. Хороша підготовка дуже важлива. Я використовую час на максимум. Для мене тривалі подорожі – досі дивина, я вперше переживаю подібне. Але ми не скаржимося. І, передусім, ми тут для того, щоб грати у футбол", – цитує Пушіча fr12.nl.

Нагадаємо, контракт Маріно з Шахтарем розрахований до літа 2026-го. Для 52-річного боснійця це перший досвід самостійної роботи на топ-рівні.

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