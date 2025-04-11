"Містер – людина, яка дуже допомогла мені. У кожній ситуації мого життя, яке я проходив за період свого перебування в клубі, він справді був поруч зі мною. Він вміє відкривати серце і надихає інших його відкривати – у тому числі й мене. І він дійсно допоміг мені у моєму розвитку та становленні футболіста.

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Відповідаючи на його запитання, я вважаю, що дуже сильно розвинувся за останній рік насамперед у фізичному та ментальному аспектах – те, на чому він завжди акцентував увагу, у чому він хотів, щоб я ріс.

Також дуже важливий аспект – продовжувати насолоджуватися грою, щоб вона приносила задоволення, адже таким чином, роблячи те, що любиш, і люблячи те, що робиш, ти можеш дарувати задоволення всім навколо і рости як особистість та професіонал у своїй справі з дня на день", – сказав Егіналдо в інтерв'ю YouTube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, Маріно Пушіч очолив "гірників" у жовтні 2023 року та виграв з командою чемпіонат та кубок України сезону 2023/24. Проте в поточній кампанії Шахтар посідає лише третю сходинку у турнірній таблиці УПЛ з 47-ма заліковими балами. Відставання від нинішього лідера чемпіонату – Динамо складає 10 очок.

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