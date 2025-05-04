"Гадаю, я можу бути задоволений багатьма речами: особливо тим, як ми діяли з м’ячем, контролювали його, і наша реакція на втрату м’яча була чудовою. Ми демонстрували високий пресинг, гарну інтенсивність і контролювали гру з перших секунд, тож це було відмінно з нашого боку. Що б я хотів вдосконалити, так це те, що в першому таймі ми занадто багато грали в середині поля, іноді з чудовими комбінаціями, але якщо ви забагато граєте через центр, то ви неналежно використовуєте фланги, і через це ми не створили більше серйозних моментів.

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Ми мали, можливо, дві-три нагоди, але, на мою думку, їх могло бути більше. Ми це змінили в другому таймі – додали різноманітності в атаки, краще використовуючи наші фланги та позиції. Тож ми краще атакували, щоб створювати якісніші нагоди. Загалом після нашої перемоги з рахунком 3:0 я дуже задоволений тим, як моя команда грала сьогодні, за винятком речей, які я згадав. А щодо нашого ставлення та енергії – це була чудова гра. Але певні моменти ми могли зробити краще в першому таймі.

Що я сказав у перерві матчу, що команда змогла забити тричі в другому таймі? Сказано було небагато, якщо бути чесним. Ми й у першому таймі мали гарну енергію, ми грали дуже добре, але занадто багато використовували центральну зону поля, тому ми почали більше діяти за її межами. Нам треба було більше розтягнути суперника, і тому ми виходили на кращі позиції. Насправді це все. Мені подобалася наша енергія, дисципліна, те, як ми намагалися грати. Проте, повторюся, було трішки забагато дій через середину, нам потрібно було більше флангів.

Гол Невертона, коли він обіграв чотирьох захисників, – він часто так робить на тренуваннях? Ні-ні, він це робить. Хоча це не означає, що йому таке завжди вдається. Насправді це був гарний гол, я був дуже радий за нього. Як я вже казав, він молодий, талановитий футболіст, але на його позиції також діють чудові гравці, тому слід мати терпіння. І через те, що він дуже старанно працював під час тренувань і намагався вдосконалитися, я дав йому сьогодні шанс зіграти – він відплатив двома голами та гарним настроєм. Тож я дуже радий за Невертона, задоволений його грою і двома голами. Це корисно і для його впевненості, це було приємно бачити", – наводить слова Пушіча офіційний сайт Шахтаря.

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