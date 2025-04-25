– За місяць Шахтар двічі зіграє з Динамо: один матч відбудеться в рамках УПЛ, а інший — у Кубку України. Чого очікувати від цих поєдинків із погляду спортивної агресії та адреналіну?

– Як я завжди кажу своїм гравцям, ми – Шахтар, і ми завжди виходимо на поле, щоб перемагати. І так буде незалежно від суперника.

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Звичайно, матчі проти Динамо викликають особливі емоції. Це дербі, це велика гра. Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч із прямими конкурентами. Побачимо, як усе буде. Приємно брати участь у таких поєдинках, – сказав Пушіч для прес-служби Шахтаря.

До слова, перший поєдинок між Шахтарем і Динамо відбудеться 27 квітня в межах 26-го туру УПЛ, а фінал Кубка України пройде 14 травня у Житомирі.

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