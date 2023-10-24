Пушіч відповідав за аналіз гри Лаціо і Твенте – Фейєнорд терміново замінив аналітика
Захисник Фейєнорда Давід Ганцко розповів, у чому колишній помічник Арне Слота Маріно Пушіч відмінно себе зарекомендував.
У вівторок, 24 жовтня, захисник роттардамської команди Давід Ганцко і головний тренер Арте Слот підтвердили, що Маріно Пушіч очолить Шахтар. "Він був важливою частиною команди. Особливо в питанні стандартних положень. Він завжди працював із великою пристрастю", – цитує Ганцко Voetbal International.
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Згідно з джерелом, саме Пушіч відповідав за аналіз гри двох майбутніх суперників Фейєнорда, Лаціо і Твенте. Через несподіваний відхід фахівця в Шахтар роттердамський клуб поклав ці обов'язки на Сіпке Хулсхоффа.
"Сіпке доведеться попрацювати трохи старанніше", – пожартував Слот стосовно цієї ситуації.