Захисник Фейєнорда Давід Ганцко розповів, у чому колишній помічник Арне Слота Маріно Пушіч відмінно себе зарекомендував.

У вівторок, 24 жовтня, захисник роттардамської команди Давід Ганцко і головний тренер Арте Слот підтвердили, що Маріно Пушіч очолить Шахтар. "Він був важливою частиною команди. Особливо в питанні стандартних положень. Він завжди працював із великою пристрастю", – цитує Ганцко Voetbal International.

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Згідно з джерелом, саме Пушіч відповідав за аналіз гри двох майбутніх суперників Фейєнорда, Лаціо і Твенте. Через несподіваний відхід фахівця в Шахтар роттердамський клуб поклав ці обов'язки на Сіпке Хулсхоффа.

"Сіпке доведеться попрацювати трохи старанніше", – пожартував Слот стосовно цієї ситуації.

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