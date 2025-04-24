– Ви вдалися до певної ротації, і ми побачили сьогодні Матвієнка в опорній зоні. Це вже Матвієнко на перспективу в опорній зоні чи бачимо його не вперше на цій позиції?

– Можливо, в наступному матчі він розпочне на позиції "десятки". Іноді мені подобається ставити гравців на незвичні для них позиції, я не думаю про розстановки чи формації, для мене це просто номери. Гравці повинні вміти адаптуватися, бути вільними у своїй грі, створювати простір та можливості, а не орієнтуватися на якісь умовні позиції. І, як на мене, Коля повністю впорався із поставленою задачею – як з мʼячем, так і без мʼяча, він продемонстрував, що може грати на цій позиції та робити це достойно. Дійсно, приємно бачити, що він – гравець мультифункціонального калібру.

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Одного разу ми спробували подібну формацію на тренуванні і також під час однієї з товариських зустрічей, і я відчув упевненість, що він може сьогодні принести результат у такій ролі.



– Після того, як Степаненко залишив клуб, кажуть, що Шахтар у пошуках опорного півзахисника. Наскільки Матвієнко може бути рівноцінною заміною Тарасу найближчим часом?

– Може. Він лівоногий гравець, дуже розумний та досвідчений гравець – це те, чого ми потребуємо. Ми в пошуку цієї частини, тому що в цілому в нас дуже талановита молода команда, і, як ви могли помітити, у міжсезоння та протягом усього сезону ми дуже сильно оновили наш склад. І це важливо – зберегти цей баланс у момент, коли ви оновлюєте команду, зберегти гравців із досвідом – таких, як Микола.

І я справді задоволений тим, як він додав цього досвіду, додав цієї впевненості в центрі поля. Це те, чого ми сьогодні потребували, і це моя відповідь вам, – сказав Пушіч для Профутбол Digital.

Нагадаємо, Шахтар обіграв Полісся у півфіналі Кубка України (1:0). У фінальному матчі підопічні Маріно Пушіча зіграють проти Динамо, яке у 1/2 фіналу турніру здобуло перемогу над Буковиною (4:1).

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