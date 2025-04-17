Наставник Шахтаря Маріно Пушіч після перемоги над Кривбасом (2:1) підкреслив, що його команда досі бореться за титул УПЛ.

"Багато турів попереду, шанси ще є. Ми зробимо все можливе, щоб ще поборотись за перше місце. Будемо боротись до останнього туру.

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Нам ще грати проти Динамо, тож боротьба не закінчена", – цитує Пушіча офіційний сайт Кривбаса.

Нагадаємо, раніше наставник "гірників" заявляв, що команда втратила шанси на чемпіонство, і нова мета – друге місце.

Наразі Шахтар посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи 53 бали. Вище розташувалася Олександрія з 54 пунктами, а на першій позиції перебуває Динамо з 60 очками.

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