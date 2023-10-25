"Насамперед дякую за теплий прийом у Шахтарі. Мені сказали: "Ласкаво просимо в сім'ю", і я це відчув. Рішення не було для мене легким, адже я отримував задоволення і досягав успіхів, працюючи у Фейєнорді. Але іноді в житті ти ухвалюєш інше рішення, ти повинен це робити. У мене були хороші передчуття щодо цього проекту і людей, вони змогли переконати мене в цьому. Я бачу великий потенціал у цієї молодої команди. Усе це і змусило мене зробити цей новий крок.

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Ми грали проти Шахтаря з Фейєнордом, я багато вивчав їх, тому знаю чимало характеристик команди. Як я вже казав, у неї є великий потенціал грати в хороший футбол. Звісно, з часом ми будемо розвиватися і краще розуміти одне одного. Вірю, що гравці можуть удосконалити себе і вийти на вищий рівень. У нас була коротка зустріч з футболістами, ми познайомилися один з одним, я показав кілька відеороликів, і ми почали працювати разом. Перші враження завжди виявляються правдивими, і цього разу вони, безумовно, хороші. Я відчуваю позитивну енергію від команди, це хороший знак для початку роботи.

Відбуваються жахливі речі, і я співчуваю людям в Україні. Я вже говорив гравцям, що, коли мені було 19-20 років, я перебував у приблизно такій самій ситуації, коли був у Югославії. Це завжди неприємно, жахливо. Я співчуваю людям, відчуваю багато речей. Але я сказав гравцям: "Завжди є надія, і ви повинні боротися за неї, за своїх уболівальників і фанатів. Ви представляєте свою країну і своє місто. Тому ви завжди повинні бути на піку форми". Проти Барселони ми побачимо, на якому рівні ми на цей час перебуваємо. Мені самому цікаво, ми будемо боротися", – сказав Пушіч в інтерв'ю для прес-служби Шахтаря.

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