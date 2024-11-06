– Чи повністю ви задоволені командою сьогодні, чи вдалося виконати все задумане?

– Загалом я дуже задоволений тим, як ми грали, а також тим, як ми наполегливо працювали в певні моменти. І я дуже пишаюся своїми гравцями, вони заслуговують великих компліментів за сьогоднішній виступ.

Шахтар – Янг Бойз – 2:1 – відео голів та огляд матчу

– Як оціните гру захисників Шахтаря у цьому матчі? Чи згодні з тим, що іноді у 2-му таймі відчувалася певна паніка у захисті, і було важкувато заспокоїти гру?

– Вам штучний інтелект підказав таке запитання? Жартую.

Коли ти не реалізуєш свої моменти і не забиваєш третій гол – а ми намагалися це зробити, – то ваш суперник залишається у грі. І в останні кілька хвилин, коли вони задіяли в атаці усіх своїх фізично потужних гравців, це були непрості для нас миттєвості. Але ми впоралися дуже добре.

Гравці Янг Бойз декілька разів створювали напругу біля наших воріт, але це не були стовідсоткові нагоди, тому що ми не дозволяли їм пробивати в площину, що було дуже сильно з нашого боку.

Це логічна частина гри, але справа тут не в супернику. Якби ми забили третій м'яч, гра на цьому завершилась б. Але пригадайте, як ми в кінці другого тайму тримали м'яч близько 2 хвилин на їхній половині поля. Це було дуже приємно бачити.

Так, іноді вони змушували нас хвилюватися, але ми грали дуже організовано та дисципліновано, і кожен гравець виклався на повну. Тому це був чудовий виступ, – резюмував Пушіч в коментарі Tribuna.

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