Пушіч озвучив кадрові проблеми Шахтаря перед вирішальним матчем з Порту за плей-офф Ліги чемпіонів
Головний тренер "гірників" Маріно Пушіч розповів про травмованих у команді.
"Степаненко повернеться, бо він відбував дискваліфікацію, тож буде готовий до гри з Порту.
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Конопля щойно відновився, але не тренувався з командою. Він їде з нами в Португалію, та чи зможе грати в основному складі – велике питання. А Степаненко там буде. Коноплі, мабуть, потрібно більше часу, але днями побачимо, як покращується його форма і чи буде змога залучити його у цій грі", – цитує Пушіча офіційний сайт "гірників".
Нагадаємо, поєдинок з Порту за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів Шахтар проведе у середу, 13 грудня. Початок зустрічі о 22:00. Перед вирішальною дуеллю команди мають однакову кількість очок, але португальці випереджають донеччан за додатковими показниками.
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