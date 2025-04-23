"Грали проти гідного суперника на виїзді. Обидві команди гідно боролися, а ми заслужили на перемогу. Ми домінували та створили достатньо моментів, але знову проблема з реалізацією. І тут суперник міг нас покарати, тому я радий, що ми витримали в обороні, хоча противник мав свої шанси.

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Судаков? Він не вийшов у старті, бо Георгій не до кінця був фізично готовий. Він мав невелике пошкодження, і йому потрібен був час. Він боровся як лев.

Фінал Кубка України? Що таке успішний сезон – це ти його завершуєш з титулами або ти граєш дуже добре, але можеш залишитися без трофеїв? Це дискусійне питання. Ми граємо для титулів і боротимемося до кінця в УПЛ та до кінця фіналу Кубка. Для мене дуже важливий стиль гри. Якщо ти втрачаєш стиль – ти втрачаєш усе. У нас багато молодих гравців, яким потрібен час. Можна втратити трофей, але не можна втратити свій стиль.

Фінал з Динамо? Дуже чекаю на матчі з киянами і в УПЛ, і в Кубку. Це неймовірна можливість зустрітися з твоїм прямим суперником. Це неймовірно", – сказав Пушіч у коментарі прес-службі Полісся.

Нагадаємо, фінал Кубка України відбудеться 14 травня у Житомирі.

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